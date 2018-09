Termómetros marcam quase 40º no segundo dia de outono

De acordo com o IPMA, as temperaturas vão estar acima dos 30 graus em todo o país, com as máximas a rondarem os 38 graus Celsius em Évora, Beja e Setúbal. Os valores mínimos não descerão abaixo dos 15º, como é o caso de Bragança, Guarda, Viana do Castelo e Leiria.

Para o arquipélago dos Açores, o IPMA prevê céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos a partir da noite nas ilhas do grupo central - Pico, Faial, S. Jorge, Terceira e Graciosa - e do grupo oriental - S. Miguel e Santa Maria.

As temperaturas máximas nas ilhas não deverão ultrapassar os 26º.

Para a Madeira, estão previstos períodos de céu muito nublado, e temperaturas com máximas que devem chegar aos 27º no Funchal e aos 26º na ilha de Porto Santo.