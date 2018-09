Hoje estão em risco máximo de incêndio mais de 60 concelhos do país

Mais de 60 concelhos do interior, Norte , Centro e Sul (Algarve) estão hoje em risco máximo de incêndio, num dia em que as temperaturas vão ultrapassar os 30 graus em praticamente todo o país.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta segunda-feira, há 60 concelhos da zona do interior, Norte Centro e Sul (Algarve) em risco máximo de incêndio devido às elevadas temperaturas que se vão fazer sentir – e que podem mesmo atingir os 40º Celsius em algumas zonas.

Além disso, estão ainda em risco muito elevado de incêndio outros quase 60 municípios do interior Norte, Centro e Sul do país, e ainda em risco elevado dezenas de concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Santarém, Lisboa e toda a região do Alentejo, indica o IPMA.