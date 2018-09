Taxistas realizam hoje caminhada dos Restauradores à Praça do Comércio

Até que a “lei Uber” seja suspensa, os taxistas vão manter-se em protesto.

Desde a passada quarta-feira que se encontram concentrados na Praça dos Restauradores, em Lisboa, e parece que as manifestações não vão ficar por aqui.

Esta segunda-feira, pelas 14h00, vão realizar uma caminhada até à Praça do Comércio, onde fazem uma vigília em frente à residência oficial do primeiro-ministro. “Amanhã [segunda-feira] saímos a pé aqui dos Restauradores até á Praça do Comércio, onde vamos realizar uma vigília em frente à residência oficial do primeiro-ministro”, disse ontem, domingo, à agência Lusa, Florêncio Almeida, da Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Veículos Ligeiros (ANTRAL).

Os motoristas dos táxis querem ser recebidos pelo primeiro-ministro, António Costa, e estão a pedir a sua intervenção direta neste processo.

As viaturas vão continuar estacionadas na Avenida da Liberdade durante os protestos, afirmou Florêncio Almeida: “Os carros não vão sair daqui, enquanto não tivermos provas de que vão resolver este problema. Isto é ponto final, até porque não nos vamos vencer pelo cansaço”, disse.