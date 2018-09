Acidente no IC8 faz seis vítimas mortais

Colisão frontal entre duas viaturas provocou a morte de todos os envolvidos no embate

Um acidente rodoviário entre dois veículos ligeiros de mercadorias, que ocorreu na manhã desta segunda-feira no IC8, no quilómetro 34, perto de Louriçal, concelho de Pombal, provocou seis vítimas mortais com idades compreendidas entre os 21 e 28 anos.

A principal causa do embate ainda não é conhecida, mas as autoridades afirmam que trata-se de uma colisão frontal e que todos os ocupantes de ambas as viaturas morreram.

Em declarações aos jornalistas, o tenente Daniel de Matos adianta ainda que, na altura do acidente, "havia um muito nevoeiro muito cerrado" e que as duas carrinhas pertecem a empresas diferentes, que transportavam trabalhadores do sexo masculino.

O alerta foi dado cerca das 7h da manhã.

No local, estão pelo menos 30 operacionais e 13 viaturas de apoio da GNR, Bombeiros e VMER.

O trânsito está cortado nos dois sentidos do IC8.