Metallica regressam a Portugal em 2019

O regresso dos Metallica já está marcado para 2019. O concerto vai acontecer no dia 1 de maio, no Estádio do Restelo, em Lisboa.

Depois esgotado o concerto na Altice Arena em fevereiro deste ano, a banda norte-americana vai dar início a uma tour pela Europa a partir do próximo ano. Portugal está incluído.

A banda de Heavy Metal vem apresentar o seu último disco de originais: 'Hardwired to Selfdestruct', lançado em 2016.

De acordo com informação veiculada no site oficial da banda, os bilhetes estarão à venda a partir do próximo dia 26 de setembro.