Neymar oferece camisola a criança que invade campo | Vídeo

No final do jogo do PSG frente ao Rennes, Neymar teve uma atitude que não deixou ninguém indiferente.

Ested domingo, o jogador foi surpreendido por uma criança que conseguiu invadir o campo para chegar perto de Neymar e, no momento em que chegou junto do jogador, a criança menino começou a chorar de emoção, e Neymar deu-lhe a camisola que tinha usado durante a partida, antes da criança ser expulsa do relvado, acompanhada por quatro seguranças.