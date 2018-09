Os preços da habitação dispararam 11,2% no segundo trimestre do ano.

Os dados foram revelados pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) e mostram que, entre abril e junho de 2018, foram transacionadas 45 619 habitações, o que representa um aumento de 23,7% face ao mesmo período do ano anterior.

O valor das vendas foi de aproximadamente 6,2 mil milhões de euros, mais 34,9% do que no segundo trimestre do ano passado.