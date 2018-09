Carolina Patrocínio acusada nas redes sociais de colocar a filha “em perigo” | FOTO

Em causa estão imagens que a apresentadora partilhou nas redes sociais da filha mais velha às cavalitas do pai a fazer Wakeboard.

As imagens partilhadas por Carolina Patrocínio estão a gerar alguma discórdia nas redes sociais. Desta vez, a apresentadora partilhou, na sua página do Instagram, um vídeo onde a sua filha mais velha, Diana de quatro anos, surge às cavalitas do pai enquanto este pratica Wakeboard.

Os seguidores da apresentadora não gostaram do que viram e, nos vários comentários da publicação, pode ver-se que estes ficaram indignados com o facto de esta deixar a filha praticar um desporto radical sem qualquer tipo de proteção.

"Acho que no mínimo devia estar de capacete, o impacto com a água é igual ao de uma parede", escreveu uma seguidora; “Vocês não têm consciência. Que gostem de desportos radicais é uma coisa, mas colocar uma criança pequena em perigo é que não! Só uma palavra: Irresponsabilidade!!!”, escreveu outro seguidor.