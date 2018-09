Caixas de bananas doadas a prisão escondiam cocaína

Os serviços portuários norte-americanos doaram duas paletes de bananas, que não foram recolhidas por ninguém, aos serviços prisionais de Houston, no Texas.

A fruta iria estragar-se e para que não fosse parar ao lixo, as autoridades do porto fizeram uma doação. Até aqui tudo bem. O problema foi quando se abriu as caixas das bananas.

Dois agentes da prisão Wayne Scott Uni, estranharam a diferença de peso nas caixas, pelo menos uma era mais leve do que as outras.

Depois das caixas abertas, foram descobertos ao todo 540 pacotes de um pó branco, que as perícias confirmaram ser cocaína, segundo a CNN.

A quantidade, obviamente apreendida, atinge um valor de 18 milhões de dólares, cerca de 15,3 milhões de euros.

O anúncio da descoberta foi feito no Facebook pelo departamento policial do Texas, que não resistiu a fazer uma piada.

“Às vezes a vida dá-nos limões. Outras vezes dá-nos bananas. E outra vezes ainda dá-nos algo que não esperávamos”

O caso está agora a ser investigado pela polícia que pretende descobrir a origem e o destino das bananas.