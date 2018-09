Nevoeiro cerrado pode ter sido causa do acidente

O violento acidente no IC8, perto de Pombal, que causou a morte a seis homens, pode ter sido provocado pela falta de visibilidade devido ao “nevoeiro cerrado” que se fazia sentir à hora do embate, por volta das 7h.

As seis vítimas eram ocupantes de duas carrinhas que sofreram um choque frontal, eram todas do sexo masculino.

As carrinhas seriam de transporte de trabalhadores e pertencem a empresas diferentes.

Uma delas tinha sido fiscalizada pela GNR, momentos antes do acidente, a três quilómetros do local. Lá dentro seguiriam quatro das vítimas, segundo as declarações o tenente Daniel de Matos aos jornalistas.

O IC8 continua cortado nos dois sentidos, junto a São João da Ribeira.