Bola de Ouro vai ser pela 1.ª vez atribuída ao futebol feminino

A Bola de Ouro vai ser atribuída, pela primeira vez, a uma mulher pela France Football, avançou esta segunda-feira a revista desportiva francesa à agência AP.

"O futebol feminino está em grande expansão e merece o mesmo tratamento que o masculino", afirmou o chefe de redação da France Football, Pascal Ferré, à agência AP. O mesmo adiantou que o anúncio oficial será feito amanhã, terça-feira.

De acordo com Pascal Ferré, "mais de 760 milhões de telespetadores assistiram aos jogos do Mundial feminino".

As 15 jogadoras que vão estar na corrida para o prémio vão ser conhecidas no dia 8 de outubro, no mesmo dia em que se sabe quais são os 30 nomeados masculinos.