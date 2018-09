Quanto custa tirar um curso superior?

No ano letivo de 2015/16, cada estudante universitário gastou em média 6.445 euros por ano, segundo o estudo ‘O Custo dos Estudantes no Ensino Superior’, citado pelo Jornal de Notícias.

No valor médio estão incluídas várias despesas como propinas, material escolar, alojamento ou alimentação.

De sublinhar que no ano letivo que agora começou, o valor será mais alto, pois o preço do alojamento tem vindo a aumentar, em especial nas zonas do Porto e de Lisboa, que são também as cidades com maior número de colocados no Ensino Superior. Importa também salientar que as propinas também subiram.

Em declarações ao mesmo jornal, a coordenadora do estudo, Luísa Cerdeira, sublinhou que os valores apresentados estão aquém daqueles que são realmente pagos pelos universitários.