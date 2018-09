Filho de José Eduardo dos Santos preso preventivamente

Os antigos responsáveis pelo Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, filho do ex-Presidente angolano, e Jean-Claude Bastos de Morais foram presos preventivamente esta segunda-feira, avança o Correio de Kianda que cita fontes ligadas à Direção Nacional de Investigação e Ação Penal (DNIAP).

José Filomeno dos Santos e Jean-Claude Bastos de Morais terão sido levados para a prisão/hospital de São Paulo, local onde deverão permanecer até ao julgamento do ‘Caso Fundo Soberano’, do qual são ambos arguidos.

Em causa está uma transferência de 500 milhões de dólares (428 milhões de euros) – considerada irregular - do Estado angolano para um banco britânico, ligado ao Fundo Soberano de Angola.

Sublinhe-se que no caso do filho do ex-Presidente existe também outra acusação recente, num outro processo que envolve também Walter Filipe, ex-governador do Banco Nacional de Angola. José Filomenos dos Santos é acusado dos crimes de burla, branqueamento de capitais e falsificação de documentos.