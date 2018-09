Rúben Dias partilha fotografia para mostrar marcas do último jogo do Benfica

O jogador do Benfica Rúben Dias partilhou, esta segunda-feira, nas redes sociais, uma fotografia onde mostra as marcas deixadas pelo encontro das ‘águias’ com o Desportivo das Aves, no último domingo.

Na fotografia é possível ver o olho do futebolista bastante negro e inchado.

Recorde-se que, o defesa chegou a reclamar com o árbitro da partida, Rui Costa, depois de ser atingido por um adversário.

O Benfica venceu o Desportivo das Aves por 2-0.