Preços de alojamento local sobem mais no Porto que em Lisboa

De junho a setembro, os valores das diárias médias anuais em Lisboa registaram um aumento de 11,6% em termos homólogos enquanto o Porto apresentou um crescimento de 17,5%, o segundo trimestre consecutivo com aumentos de valores.

A publicação especializada pelo Confidencial Imobiliário mostra que estes valores invertem as tendências sentidas entre o final de 2016 e o início de 2018 em que as diárias oscilaram e, no acumulado, desceram 6,4% no Porto e 4,9% em Lisboa.

“Esta oscilação de preços no alojamento local acontece mesmo num cenário em que existe uma elevada pressão da procura, pois a oferta ainda é muito atomizada, assente num elevado número de operadores de pequena escala, o que faz com quem sejam sobretudo price-takers e não price-makers” explica Ricardo Guimarães, diretor da Confidencial Imobiliário, em comunicado.

O diretor disse ainda que estes aumentos acentuam ainda mais a consolidação das duas cidades portuguesas no circuito turístico internacional e as apresentam como "mercados maduros".