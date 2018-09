Ricardinho critica Ronaldo e Messi por falharem gala 'The Best' da FIFA

Ricardinho criticou Cristiano Ronaldo e Messi por não marcarem presença na gala ‘The Best’ da FIFA, esta segunda-feira.

No Twitter, o jogador de futsal do Inter Movistar deu a sua opinião e afirmou que tanto CR7 como Messi, que este ano não estava nomeado para ser o melhor do mundo, deveriam estar presentes no evento, quer ganhem ou não.

“Por muito que me custe é duro ver algo assim de alguém que admiramos e idolatramos todos os dias, que vemos os nossos filhos querer ser como eles… Não sei qual é o motivo, mas sem dúvida que quem ganhe, merecia os seus aplausos (se não forem eles a ganhar)”, escreveu.