SP. Braga vence Sporting e junta-se ao Benfica na liderança do campeonato

Tal como na época transata, o Sporting voltou a perder por 1-0 na Pedreira. Desta feita, Dyego Sousa foi o autor do golo solitário que deu a vitória ao clube minhoto no jogo que fechou a quinta jornada da Liga portuguesa. O golo do ponta de lança, aos 67 minutos da partida, após cruzamento de Eduardo, garantiu os três pontos aos comandados de Abel Ferreira, que se juntam, desta forma, ao Benfica na liderança do campeonato. Com 13 pontos, os encarnados e o Braga estão no topo da tabela, seguidos pelo FC Porto, terceiro classificado, com 12 pontos. Já os leões, que perderam esta segunda-feira os primeiros pontos na prova portuguesa, mantêm o quarto posto, desta feita com 11 pontos.

No próximo sábado, os comandados de José Peseiro recebem o Marítimo, em jogo a contar para a sexta ronda da Liga. Dias depois, na quinta-feira (4 de outubro), o conjunto verde-e-branco viaja até à Ucrânia para medir forças com o Vorskla, na 2.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa, prova em que o emblema de Alvalade entrou em ação na semana passada. Recorde-se que no jogo de estreia dos leões, o Sporting venceu o Qarabag, do Azerbaijão, por 2-0.

Por sua vez, o Braga desloca-se, no próximo domingo, até ao Jamor para defrontar o Belenenses no encontro da sexta jornada da Liga portuguesa.