Temperaturas máximas vão chegar aos 37ºC

Évora será a cidade mais quente com 37ºC enquanto as mínimas em Bragança vão atingir os 10ºC

Ainda não é esta terça-feira que o verão se despede e o tempo de outono chega. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas deverão manter-se acima dos 30 graus em quase todo o país.

Évora regista as máximas mais altas com 37ºC, enquanto as mínimas mais baixas serão de 10ºC em Bragança.

No entanto está prevista uma ligeira descida de temperaturas mínimas do interior do país e também uma descida das máximas.

Devido ao calor, 80 concelhos estão sob risco máximo de incêndio, esta terça-feira, distribuídos pelos distritos de Bragança, Vila Real, Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Guarda, Portalegre, Santarém, Lisboa e Beja.

O cálculo para determinar o risco de incêndio – dividido entre cinco níveis de “reduzido” a “máximo” – tem como base os valores observados às 13h00 de cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.