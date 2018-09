Fundadores do Instagram abandonam a plataforma

O anúncio surge meses depois do fundador do WhatsApp ter-se demitido por conflitos com Mark Zuckerberg

O presidente executivo, Kevin Systrom, e o administrador tecnológico, Mike Krieger, anunciaram que vão abandonar a empresa que fundaram, o Instagram. A plataforma de publicação de fotografias foi vendida há seis anos ao Facebook por mil milhões de dólares.

Este anúncio surge meses depois dos fundadores do WhatsApp – também comprada pelo Facebook – por conflitos com Mark Zuckerberg. No entanto, neste caso as razões para a saída ainda não são conhecidas.

Systrim fez uma declaração esta segunda-feira, onde dizia manter-se entusiasmado com o futuro tanto do Instagram como do Facebook. Fora da mesa ficou a possibilidade dos dois administradores terem um novo projeto para lançar.