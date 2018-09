Vídeo | Atriz russa dá bofetada a mulher em direto por criticar filho com síndrome de Down

“Ninguém precisa de uma criança assim, nem a sociedade, nem você”, disse a mulher do público

A russa Evelina Bledans estava num programa de televisão, quando foi criticada por uma mulher no público por ter um filho com síndrome de Down. A atriz não hesitou em dar-lhe uma estalada em direto.

Evelina Bledans tem 49 anos e está grávida de um terceiro filho, tendo sido convidada para ir ao talk show para falar sobre a gravidez numa idade mais tardia.

Uma mulher que estava a assistir ao vivo ao programa resolveu interpelar atriz. "Vai dar à luz outra criança com síndrome de Down? Ninguém precisa de uma criança assim, nem a sociedade, nem você”, disse.

A atriz não esteve com meias medidas e esbofeteou-a em direto. "Podes dizer o que quiseres sobre mim, mas deixa os meus filhos em paz", respondeu.