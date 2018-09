Há uma nova estrada mais perigosa de Portugal

A CRIL deixou de liderar a tabela das estradas com mais pontos negros do país

A estrada nacional 125, que liga o Algarve de Vila do Bispo a Vila Real de Santo António, é a via mais perigosa de Portugal. Entre 2016 e 2017, a E125 ganhou dois novos pontos negros de acidentes, totalizando cinco pontos negros.

Com esta subida, a EN125 retirou do topo da lista a CRIL que até agora liderava a tabela com três pontos graves de acidentes. Também a A2 que liga o Algarve a Lisboa, e que inclui a ligação através da Ponte 25 de Abril, passou para segundo lugar com quatro pontos perigosos.

A CRIL desceu para terceiro lugar com três pontos, juntando-se a outras quatro estradas com o mesmo número de pontos negros. Neste viaduto, em 2017, ocorreram 305 acidentes com vítimas, o que significa um aumento de 86 acidentes face ao ano anterior

O número de pontos negros identificados em Portugal bateu um recorde desde 2014, registando, no total, 50 pontos.

Em 2017 morreram nas estradas portuguesas 510 pessoas, tendo mais de duas mil ficado com ferimentos graves.