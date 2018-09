Português assassinado no Brasil com três tiros na cabeça

Um português de 29 anos foi encontrado morto com três tiros na cabeça, na madrugada de domingo na região sudeste de Anápolis, no Brasil.

A polícia está a investigar o caso para descobrir o autor e o motivo do homicídio.

Joaquim Pinto, natural do concelho de Marco de Canaveses, era construtor civil e tinha duas filhas com oito e seis anos. Segundo o irmão, a vítima foi para o Brasil há quatro anos e “desde aí que não voltou”, cita o Correio da Manhã.

Terá ido com a mulher e com as duas filhas, mas atualmente estava a viver sozinho, após ter-se separado.

A família já pagou cerca de 11 mil euros pela trasladação do corpo, que deverá chegar na segunda-feira. Mas devido a dificuldades económicas lançou um pedido de ajuda para conseguir fazer face às despesas do funeral.