Mãe é detida por retirar telemóvel à filha como castigo

E se fosse preso por retirar o telemóvel do seu filho como castigo? Foi isso que aconteceu a uma mulher norte-americana. A mãe retirou o telemóvel à filha como forma de castigo por a jovem não querer fazer os trabalhos de casa e acabou a ser detida pela polícia por roubo.

Jodie May decidiu castigar a filha mais velha retirando-lhe o iPhone e, passadas quatro semanas, foi surpreendida pela polícia quando estava a amamentar o filho mais novo. Os agentes bateram à porta e informaram a mulher de que tinham uma ordem de detenção por roubo.

A denúncia foi feita pelo ex-marido que ao descobrir que a mãe tinha retirado o telemóvel à filha, avançou com uma denúncia às autoridades dizendo que o aparelho estava em seu nome.

Jodie esteve mesmo detida durante várias horas, tendo de pagar 200 dólares de caução para poder sair em liberdade.

A história desta mãe tornou-se viral depois de ter sido partilhada nas redes sociais.

A mom arrested after taking her teen's cell away as punishment.

Jodie May's ex-husband claimed he owned the phone&filed charges against her. Turns out the daughter did in fact own the phone so prosecutors dropped the charges. Mom would have faced up to 93 days in jail! #Fox35 pic.twitter.com/gqdAMlQzRg