Incêndio de “grandes proporções” consome sucata em Gondomar

Um incêndio de "grandes proporções" deflagrou, na manhã desta terça-feira, numa sucata em S. Pedro da Cova, Gondomar, no distrito do Porto, adiantaram à Lusa, fontes da Proteção Civil.

"É um incêndio de grandes proporções, mas neste momento não é possível adiantar mais dados. São materiais perigosos por serem ferrosos", declarou à agência Lusa o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de São Pedro da Cova, Mário Ferreira.

De acordo com a página da Proteção Civil, o alerta foi dado pelas 10h00, e pelas 11h30 estavam cerca de 55 homens a combater as chamas, apoiados por 20 viaturas.

Em causa está a empresa Júlio Rodrigues - uma sucata de carros localizada na avenida D. Miguel.

Também à Lusa, o presidente da Junta de São Pedro da Cova, Pedro Vieira, disse que as pessoas que se encontravam nas imediações das estradas já estavam “a ser retiradas”, tendo descrito um cenário muito “complicado”, devido às explosões causadas pelo rebentamento de botijas de gás e de oxigénio.

O fumo negro é visível do concelho do Porto e no local.