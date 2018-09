Vídeo | Animais de circo. Imagens reabrem debate sobre crueldade

Um tigre sofre uma convulsão durante um espetáculo de circo na Rússia, perante o choque dos espetadores.

Nas imagens é possível ver-se o animal, uma fêmea de seis anos, a cair, começando a ter convulsões antes de perder os sentidos.

O tratador tentou ‘despertar’ o tigre, até porque havia o risco de os outros animais o atacarem, mas sem sucesso. Até que o puxou pela cauda até a entrada dos bastidores, onde lhe atiraram água para o focinho, o que finalmente o ‘acordou’.

As imagens, publicadas no YouTube, valeram vários comentários com críticas ao comportamento dos tratadores e suscitaram o debate sobre a crueldade a que os animais de circo estão sujeitos.