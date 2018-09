Luisão chegou ao Benfica na época de 2003/2004, vindo dos brasileiros do Cruzeiro. Ao longo dos 15 anos no Benfica, Luisão tornou-se no jogador com mais títulos conquistados: seis campeonatos, três Taças de Portugal, quatro Supertaças Cândido Oliveira e sete Taças de Liga.

Fonte do Benfica confirmou ainda que Luisão vai continuar no clube a exercer outras funções.