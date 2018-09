A noite em que Luisão deu o campeonato ao Benfica | VÍDEO

A época de 2004/2005 terminou com o Benfica campeão com um golo de Luisão que fez correr muita tinta e que ainda hoje é motivo de discussão entre adeptos do Sporting e Benfica.

Luisão fez falta ou não no momento em que saltou com o guarda-redes do Sporting Ricardo? Muitos consideram que o defesa central brasileiro impediu Ricardo de chegar à bola, enquanto outros consideram que não houve qualquer falta do brasileiro.

A verdade é que o golo foi validado acabando por ser determinante para o título de campeão do Benfica, terminando com um longo jejum de onze anos. A última vez que o Benfica tinha vencido o campeonato decorria a época de 1994.

No final da época o Benfica terminou em primeiro lugar com 65 pontos, o FC Porto 62 e o Sporting em terceiro lugar com 61.