Cão resgatado do canil aprende a fazer patinagem artística | Vídeo

A dona reparou que o animal gostava de brincar no gelo e decidiu treiná-lo

Benny passou do canil para os ringues de patinagem. Há cerca de um ano Cheryl Del Sangro adotou um cão com cerca de cinco anos que ia ser abatido e, ao perceber que o animal gostava de brincar no ringue de gelo, decidiu treiná-lo.

Um ano depois o animal já domina a arte de patinagem no gelo, o que para a dona é uma mistura das suas duas paixões: patinagem e animais, conta do Daily Mail.

Benny tem tanto jeito que Cheryl Del Sangro pensa mesmo em levar o cão a participar em competições oficiais.