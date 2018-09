Cristiano Ronaldo não foi à gala 'The Best' para preparar jogo com o Bolonha

Cristiano Ronaldo não foi à gala ‘The Best’ e muito se tem escrito sobre as possíveis razões da ausência do internacional português. Agora já são conhecidas.

Segundo o treinador da Juventus Massimiliano Allegri, Cristiano Ronaldo não participou na gala ‘The Best’, realizada em Londres, Inglarerra, uma vez que estava focado na preparação do jogo frente ao Bolonha.

“Ontem [na segunda-feira] foi um bom dia. Lamentamos não ter podido ir, mas tínhamos um jogo muito próximo, o de amanhã [frente ao Bolonha], e era um evento que encaixava mal [no nosso calendário]”, disse Massimiliano Allegri.

Recorde-se que Luka Modric venceu o prémio "The Best", da FIFA, sucedendo assim a Cristiano Ronaldo que ficou em segundo lugar com 19,08% dos votos e Mo Salah em terceiro com 11,23%.

CR7 e Modric fizeram também parte do "onze do ano" a par com Lionel Messi, David de Gea, Dani Alves, Rafael Varane, Sergio Ramos, Marcelo, N'Golo Kanté, Eden Hazard e Kylian Mbappé.