Os “primeiros cinco minutos de fama” de Cristina Ferreira | Vídeo

O vídeo remonta a 2002 quando Cristina Ferreira se estreou no programa “Olá Portugal”, na TVI

Ainda se lembra a primeira vez que Cristina Ferreira apareceu na TVI? No momento em que a apresentadora é protagonista da maior transferência televisiva do ano, os fãs recordam o momento em que a apresentadora se estreou no programa “Olá Portugal”.

No vídeo, Teresa Guilherme passa a emissão a Cristina Ferreira, identificando o momento como os “primeiros cinco minutos de fama” da nova apresentadora. “Preparada para os teus primeiros cinco minutos de fama?”, pergunta Teresa Guilherme que, na altura, apresentava o programa com Manuel Luís Goucha.

Foi assim, “de uma forma alegre e colorida”, que, em 2002, Cristina Ferreira se estreou na TVI. Desde então, a apresentadora foi evoluindo na carreira e passou a conduzir o programa Você na TV com Manuel Luís Goucha. Cristina Ferreira deixou este verão a TVI para a concorrência, a SIC, onde vai assumir um novo projeto.