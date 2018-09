Ryanair anuncia cancelamento de 190 voos na próxima sexta-feira

A Ryanair vai cancelar 190 voos marcados para a próxima sexta-feira. O anúncio foi feito através do Twitter da companhia aérea.

Em causa está a greve do pessoal de cabine, agendada para o dia 28 deste mês, e que deverá afetar cerca de 30.000 passageiros.

Recorde-se que no passado dia 13 de setembro, vários sindicatos anunciaram a greve de tripulantes da Ryanair. O objetivo passa por reivindicar a aplicação das leis laborais nacionais e não a lei irlandesa, país de origem da empresa, como acontece.

Ao protesto vão aderir trabalhadores das bases belgas, holandesas, italianas, espanholas e portuguesas.

Ryanair Pre-Cancels Under 190 Of 2,400 (8%) Scheduled Flights On Fri 28th Sept: https://t.co/yErvVaCLgm