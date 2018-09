Lítio. Governo prepara-se para lançar concurso ainda este ano

Portugal O governo comprometeu-se em avançar, até ao final do ano, com um concurso para a atribuição de licenças de prospeção de lítio, um recurso essencial para as baterias dos carros elétricos. A garantia foi dada pelo secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches à Reuters. A ideia do Estado é procurar capitalizar o interesse de players mundiais.

“Há imensas empresas de países com setores mineiros muito fortes — Austrália, Canadá, EUA e europeias — que nos têm vindo procurar para conhecer mais sobre este projeto de concurso que estamos a desenvolver”, referiu.

De acordo com as contas do governante, Portugal está no top seis dos maiores produtores de lítio do mundo, durante o ano de 2017, contando com 400 toneladas anuais exclusivamente para a indústria cerâmica. “É um dos países do mundo com maior potencial”, acrescentou Seguro Sanches, lembrando que é a primeira vez que se faz um concurso deste género no país.