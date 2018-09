Implante é capaz de pôr paraplégicos a andar outra vez | Vídeo

Uma equipa de investigadores da Clínica Mayo, do Minnesota, e da Universidade da Califórnia, desenvolveu um implante de neuroestimulação elétrica capaz de devolver o ‘andar’ a três pacientes que sofriam de paralisia completa dos membros inferiores.

O ensaio clínico está já a ser considerado um caso de raro e grande sucesso e já foi publicado, esta segunda-feira, na revista cientifica Nature.

Uma combinação entre um programa especializado de fisioterapia e o neuroestimulador provou ser certeira para Jared Chinnock, uma das pessoas envolvidas no ensaio.

De acordo com os investigadores, a combinação destas duas componentes terá feito com que a parte do cérebro responsável pela função motora do homem de 29 anos voltasse a enviar sinais para os músculos das pernas.

Jared Chinnock ficou paraplégico em 2013 após um acidente de mota na neve, tendo ficado com uma lesão grave na medula espinhal, que lhe retirou as funções dos membros inferiores. Não conseguia mexer-se, nem sentia nada da cintura para baixo.

O implante foi também testado em Jeff Marquis, de 35 anos e em Kelly Thomas, de 23 anos. A equipa de investigadores mostrou-se muito satisfeita com os resultados do ensaio e sublinham que esta é a primeira vez que paraplégicos conseguem dar passos de forma independente.