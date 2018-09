Benfica e Sp. Braga vão mesmo ter jogos à porta fechada

O próximo jogo dos encarnados vai realizar-se no dia 7 de outubro no Estádio da Luz, em Lisboa, e o Benfica vai defrontar o FC Porto. Já o Sporting de Braga vai jogar em casa com o Rio Ave, no dia 6 de outubro.

No entanto, o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou hoje os castigos de um jogo à porta fechada para o Benfica e para o Sporting de Braga, na sequência do mau comportamento dos adeptos durante a época passada e, caso os clubes queiram recorrer, ambos terão de requerer uma providência cautelar ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) ou a um tribunal civil.

Recorde-se que em causa estão processos relativos à época passada, depois de a Comissão de Instrutores da Liga ter decidido que existiram, de facto, violações passíveis de interdição dos estádios.

No que diz respeito ao caso do Benfica, a punição com um jogo à porta fechada acumula-se ainda com uma outra punição anunciada no mês passado pelo IPDJ, devido à ilegalidade das claques do Benfica.