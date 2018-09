Mulher apresentou jornal da noite na televisão estatal da Arábia Saudita, pela primeira vez

Na passada quinta-feira, Weam Al Dakheel tornou-se a primeira mulher a apresentar o jornal da noite do canal estatal Saudi, da Arábia Saudita. A apresentadora estava acompanhada por um co-apresentador.

“ Jumanah AlShami foi a primeira mulher a apresentar o noticiário da manhã em 2016. Hoje, a história repete-se com Weam Al Dakheel a tornar-se a primeira apresentadora no principal noticiário da noite, abrindo um precedente no Al Saudiya”, escreveu o canal Saudi no seu Twitter.

نشرة الأخبار الرئيسية مع عمر النشوان ووئام الدخيل.#هوية_قناة_السعودية pic.twitter.com/cOhWDSHR7c — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) September 20, 2018

O canal estatal da Arábia Saudita é um canal gerido pelo ministério da cultura e tem visto mais mudança com as políticas do príncipe Mohammed bin Salman, que pretende tornar o país mais inclusivo dando mais visibilidade às mulheres. Estas podem agora conduzir, frequentar o cinema e jogos de futebol.

Contudo, ainda têm de pedir ao chefe de família – ou seja, ao homem - autorização para trabalhar, viajar ou até receber tratamento médico.