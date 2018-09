Ex-presidente do IPDJ vai avançar com providência cautelar para revogar demissão

Esta terça-feira, o ex-presidente do IPDJ denunciou ainda que sofreu várias “pressões” por parte do Governo.

Augusto Baganha confirmou esta terça-feira na Assembleia da República que avançou com uma providência para tentar revogar a decisão do secretário de Estado da Juventude e Desporto de exonerá-lo do cargo de presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ).

Baganha considera que a decisão tomada por João Paulo Rebelo não tem qualquer fundamento.

“O secretário de Estado enviou por SMS o telemóvel do advogado do Benfica para a minha colega do Conselho Diretivo para que fosse resolvido o processo de interdição do estádio da Luz em 2017 e fê-lo de uma forma impulsiva”, afirmou Baganha, referindo-se a João Paulo Rebelo.