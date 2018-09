Detido suspeito de violar mulher no Cacém

Foi detido o suspeito de violar uma mulher, de 28 anos, no passado dia 29 de agosto, no Cacém.

O homem, de 25 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa e pela Polícia de Segurança Pública (PSP) do Cacém e, depois do primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

O crime aconteceu quando a vítima caminhava por uma artéria localizada nas proximidades da estação ferroviária do Cacém. De acordo com o comunicado da PJ, a mulher foi surpreendida pelo homem que, depois de abordá-la com violência, acabou por forçá-la à prática de relações sexuais.

O agressor acabou por usar a força física para consumar a violação e deixou a vítima na impossibilidade de resistir.