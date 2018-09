Luisão. "Quando cheguei aqui e vi a bancada vazia, vi o que era pressão. Amanhã já não vou ter nada disso"

Depois de 15 anos ao serviço do Benfica, Luisão encerra esta terça-feira a sua carreira enquanto jogador de futebol. No Estádio da Luz foi feita uma homenagem ao central, de 37 anos.

"Recordo com enorme nostalgia o dia em que conheci um rapaz franzino no corpo mas enorme na alma e na entrega. Agora olho para um profissional feliz, realizado, que se despede orgulhoso dos relvados onde defendeu sempre o Sport Lisboa e Benfica. Se há 15 anos te dei as boas vindas, agora digo-te: 'obrigado'. Obrigado pelo caráter, profissionalismo e amor ao Benfica”, disse Luís Filipe Vieira.

Luisão, que foi o jogador que mais vezes vestiu a camisola de capitão pelo Benfica, refletiu sobre o que vai deixar para trás, mas garantiu que vai começar “uma nova carreira”.

"Eu costumo dizer que pressão é quando temos 65 mil pessoas a apoiar-nos. Mas quando cheguei aqui hoje, com a minha família, e vi a bancada vazia, vi o que era pressão. Amanhã, eu já não vou ter nada disso. Vou acordar e já não vou tomar o pequeno-almoço no Seixal com os meus companheiros, já não me vou equipar e treinar. Mas eu sei que, a partir de amanhã, começa um nova carreira”, afirmou.

O futebolista brasileiro agradeceu ainda a todos “sem exceção” incluindo aos “rivais” pelo crescimento “em campo”.

“Quero agradecer a tudo, desde a minha infância humilde, aos primeiros toques na bola, até quando eu cheguei neste clube e me tornei homem e um atleta. Sempre compensei tudo aquilo que me deram dentro de campo. Eu devo quase tudo ao presidente do Benfica, devo quase tudo ao Benfica, devo quase tudo à minha esposa e minhas filhas. Agora, eu faço de tudo para corresponder e defender este clube da melhor maneira, com garra, amor e dedicação. É isso que eu aprendi aqui. Olho para todo o lado e vejo: 'Obrigado, capitão'. Mas chegou o momento de eu dizer: 'Obrigado, Benfica'”, disse.

O ‘eterno’ capitão dos encarnados vai abandonar os relvados aos 37 anos depois de ter estado ao serviço do Benfica por 15 anos.

Luisão chegou ao Benfica na época de 2003/2004, vindo dos brasileiros do Cruzeiro, e tornou-se no jogador com mais títulos conquistados: seis campeonatos, três Taças de Portugal, quatro Supertaças Cândido Oliveira e sete Taças de Liga.

O jogador vai continuar no clube a exercer outras funções.