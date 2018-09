Frente Comum convoca greve para dia 26 de outubro

A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública marcou uma greve nacional para o dia 26 de outubro. O objetivo é pressionar o governo a garantir aumentos salariais e a valorizar as carreiras na função pública em 2019.

A decisão foi tomada num plenário de dirigentes e ativistas sindicais da Frente Comum, que se realizou num jardim junto à Assembleia da República, em Lisboa, e contou com a presença do secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos.

Recorde-se que, na semana passada, depois de uma reunião no Ministério das Finanças para discutir as medidas a incluir no Orçamento do Estado para 2019 dirigidas à função pública, a dirigente da Frente Comum, Ana Avoila, não escondeu a desilusão pelo facto de o governo não apresentar uma resposta "por escrito" ao caderno reivindicativo apresentado em julho, onde a Frente Comum exigia aumentos salariais de 4% no próximo ano.