Michael Kors compra Versace

A Michael Kors Holding já tem mais uma marca de luxo na lista.

A empresa detentora da conhecida marca Michael Kors comprou a italiana Versace por 2,12 biliões de dólares, 1.800 milhões de euros.

O objetivo passa por aumentar as vendas para o dobro e abrir mais 100 lojas, passando assim para 300. Além disso, o foco é também desenvolver o comércio online e aumentar as linhas de acessórios e calçado. Com isto, são esperados lucros no espaço de dois anos.

A mudança não afeta os cargos, uma vez que Donatella Versace, irmã de Gianni Versace, criador da marca, continua a ocupar o cargo de diretora criativa e Jonathan Akeroyd o de presidente e diretor executivo.

Até este momento, a família Versace detinha 80% da empresa, sendo que 50% estavam nas mãos da filha de Donatella, Allegra. Os restantes 20% pertenciam à Blackstone Group LP. Agora a Michael Kors Holding tem 100% da marca.

No verão passado, a Michael Kors comprou a fabricante de sapatos, malas e acessórios de luxo, Jimmy Choo, por 1,2 mil milhões de dólares.