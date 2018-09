Bayern de Renato Sanches tropeça na Bundesliga

Bayern Munique continua na liderança da liga alemã com 13 pontos, depois do Hertha Berlin, segundo classificado, ter perdido por 3-1 frente ao Werder

Depois de um início irrepreensível, o Bayern Munique deixou escapar pela primeira vez os três pontos ao empatar com Augsburgo por 1-1.

O primeiro golo da partida foi assinado por Arjen Robben depois de uma assistência de Gnabry. 1-0 no marcador a favor da equipa do português Renato Sanches, que marcou um golo ao Benfica no primeiro jogo da fase de grupos de ambas as equipas na liga dos Campeões.

O aproximar do intervalo trouxe um gosto amargo para a equipa e foi Felix Götze o culpado ao igualar a partida depois de uma falha de Neuer.

Mesmo depois deste resultado, os hexacampeões encontram-se em primeiro lugar na Bundesliga uma vez que o segundo classificado, Hertha Berlin, perdeu por 3-1 frente ao Werder.