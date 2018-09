Inglaterra. Man. United eliminado da Taça da Liga por equipa da II divisão

Mais um prego para o caixão - há muito encomendado - de Mourinho no Manchester United. Na noite desta terça-feira, os red devils foram eliminados da Taça da Liga inglesa em pleno Old Trafford perante o Derby County, que compete atualmente no segundo escalão (Championship).

Com um misto de habituais titulares e segundas linhas - entre os quais o jovem português Diogo Dalot -, o United até entrou praticamente a ganhar: logo aos três minutos, o espanhol Juan Mata fez o 1-0. O Derby, orientado por Frank Lampard - esse mesmo, lenda do Chelsea -, nunca se atemorizou e viria a conseguir a igualdade aos 59', num golaço de livre direto apontado por Harry Wilson.

Oito minutos depois, o guardião argentino Sergio Romero foi expulso por defender com as mãos fora da área, obrigando à entrada para a baliza do United do veterano Lee Grant, que viria a salvar a sua equipa em duas ocasiões. A cinco minutos dos 90, porém, o recém-entrado Marriot consumou a reviravolta no marcador. Foi já no desespero, com o central Bailly a jogar a ponta-de-lança, que os homens da casa conseguiram o empate, com Dalot a assistir Fellaini para o 2-2. Seguiu-se o desempate por grandes penalidades onde só Phil Jones falhou: o Derby venceu por 8-7, ditando o escandaloso desfecho.

Também o Wolverhampton Wanderers, orientado por Nuno Espírito Santo, caiu nesta terceira ronda. Neste caso, porém, de forma bem menos humilhante: o Wolves, com Rúben Vinagre e Ivan Cavaleiro no onze (este substituído aos 57' por Diogo Jota), empatou sem golos com o Leicester, que contou com Ricardo e Adrien os 90'. Nos penáltis, os foxes venceram por 3-1. Sem Bernardo Silva, o Manchester City venceu facilmente (0-3) na visita ao Oxford United, do terceiro escalão: Gabriel Jesus, Mahrez e o prodígio Phil Foden apontaram os golos dos citizens.

Destaque ainda para o triunfo do secundário Norwich, capitaneado por Ivo Pinto, no terreno do Wycombe Wanderers, que compete no terceiro escalão e onde alinhou o central português Sido Jombati: 3-4 foi o resultado final. A outra equipa da Premier League a cair foi o Burnley, derrotado por 2-1 em casa de outro conjunto da League One, o Burton Albion.