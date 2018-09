Em outubro já se vai poder comprar um carro voador | Vídeo

Gostava de poder passar por cima do trânsito todas as manhãs? A pré-venda do primeiro carro voador do mundo vai arrancar em outubro, enquanto a chegada ao mercado está prevista para o próximo ano.

Produzido pela empresa Terrafugia – que foi comprada pelo grupo chinês Geely –, o veículo terá capacidade para duas pessoas e vai precisar de uma pista para descolar e aterrar, como um avião. A principal diferença é que, em apenas um minuto, o aparelho transforma-se num automóvel terrestre.

O carro será disponibilizado apenas no mercado norte-americano – numa fase inicial – mas ainda não há informações sobre o custo de produção ou preço de venda do veículo.

Segundo o responsável da Geely, citado pela agência noticiosa chinesa Xinhua, o objetivo é levar as empresas, governos e firmas de transporte a utilizar o novo carro voador em detrimento dos aviões.

O próximo projeto da empresa – TF-2 – vai ser também apresentado em outubro e irá permitir a descolagem e aterragem vertical, o que retira a necessidade de uma pista.

A empresa Terrafugia foi criada em 2006 por cinco alunos do MIT – Instituto Técnológico de Massachusetts.