Nani em risco de deixar de ser capitão do Sporting

Depois da atitude do jogador contra o Sporting de Braga, os leões querem que Nani peça desculpa aos colegas

A braçadeira de capitão do Sporting pode ter novo dono já no próximo sábado. O comportamento de Nani ao ser substituído, no jogo contra o Sporting de Braga, pode custar ao jogar o lugar de capitão já na próxima partida.

Recorde-se que ao ser substituído, o extremo saiu a andar do relvado quando os leões perdiam por 1-0, fazendo a equipa perder tempo. Para além disso, Nani também não cumprimentou o seu substituto, Jovane, de 20 anos. Esta foi a forma como o jogador mostrou o seu descontentamento com a decisão do treinador.

O ‘amuo’ de Nani não agradou ao Sporting, segundo o Correio da Manhã que avança mesmo que os treinos do jogador também não têm sido exemplares. As hostes leoninas, que admitiram ao jornal que o atleta é querido em Alvalade, esperam agora um pedido de desculpa do jogador aos companheiros de equipa pela atitude tomada em Braga. Só assim, Nani poderá voltar a assumir o lugar de capitão de equipa.