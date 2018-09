IKEA manda recolher candeeiros

A cadeia sueca de mobiliário IKEA quer recolher todos os candeeiros de teto CALYPSO, comprados depois de agosto de 2016.

Em causa está a queda da cúpula de vidro, cujo relatório recomenda assim a recolha de um lote.

"Para minimizar qualquer risco para os clientes, [a empresa] está a recolher os produtos fabricados com os números de série entre 1625 a 1744 (inclusive)", anuncia a empresa em comunicado.

A IKEA pede aos clientes que devolvam os candeeiros de teto em qualquer uma da lojas, prometendo “um reembolso total".

A cadeia pede que os clientes verifiquem o número de série do produto, devendo levantar com cuidado a cúpula de vidro para confirmar o código no seu interior.