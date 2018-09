Explicador abusou de seis crianças durante três anos

Homem diz que apenas "acarinhava" as meninas para as confortar

Fabrice Demoulins é suspeito de abusar de seis crianças durante cerca de três anos, o homem de dupla nacionalidade dava explicações de matemática às vítimas de nove e dez anos.

No tribunal de Aveiro, Fabrice Demoulins negou os crimes, dizendo que apenas "acarinhava" as meninas para as confortar.

O homem é casado com a dona do centro de estudos onde dava explicações, em Estarreja, que também foi ouvida em tribunal. "Ele pegava-lhes ao colo e dava-lhes beijos como um ato de carinho", cita o Correio da Manhã.

Fabrice Demoulins cometia os abusos, que terão ocorrido ao longo de três anos, durante o período de explicações e ameaçava as crianças para que não contassem nada. O homem dizia-lhes que ninguém acreditaria nelas e que se contassem alguma coisa seria muito pior.

Os pais das menores nunca desconfiaram do explicador até uma das menores revelar à mãe o que se passava, e após uma denúncia à polícia foi detido em abril de 2016.

O homem, de origem francesa, é casado com uma portuguesa e reside há vários anos em Portugal. Fabrice Demoulins assiste ao julgamento em liberdade, estado apenas proibido de contactar as vítimas.