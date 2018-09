Miss norte-americana convida jovem autista para festa | Vídeo

Depois de uma partida feita pelos colegas, Michael, um jovem autista que estuda na escola secundária Taylorsville, nos Estados Unidos, foi convidado pela Miss Greater Salt Lake, Dexonna Talbot, para surpresa de todos, incluindo o próprio Michael.

Os colegas organizaram uma partida ao jovem dando-lhe um convite falso para o evento de boas-vindas, o que, segundo a família, o deixou devastado. O autor da partida ainda não foi identificado.

Perante esta história, a professora de Michael decidiu entrar em contacto com Dexonna Talbot propondo-lhe ser a acompanhante do jovem no evento. A Miss Greater Salt Lake não só aceitou a ideia, como decidiu que seria ela própria a convidar Michael à frente dos seus colegas.

Dexonna Talbot apareceu numa aula com um cartaz onde tinha os rebuçados preferidos do jovem e convidou-o para ser o seu par.

No final do evento, a Miss Greater Salt Lake admitiu que se divertiu “à grande com o miúdo mais fixe, carinhoso e fantástico de sempre”. A história foi partilhada nas redes sociais.