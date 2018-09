Ecografia 3D permite casal cego sentir as feições da bebé | Vídeo

Os médicos criaram um molde da cara do bebé para que os pais pudessem sentir as feições do feto

Um casal cego conseguiu ver pela primeira vez as feições do bebé que esperavam, através de uma ecografia 3D. Daniel Iturria e Silvina Ibarra, de 26 e 29 anos respetivamente, ficaram surpreendidos com o avanço tecnológico.

Ao chegar às 29 semanas de gestação, os médicos do Instituto Oulton, em Córdoba, Espanha, Mario Pellizari, pediatra, Ricardo Ledesma, especialista em diagnóstico por imagem, e Santigao Nicolini, técnico de impressão 3D, conseguiram imprimir um molde do rosto do feto, para que Daniel e Silvina pudessem acompanhar ter uma primeira imagem do bebé.

O casal não estava à espera de conseguir sentir o rosto da bebé antes do nascimento. "Como já estávamos a contar, ela é muito rechonchuda. Tocamos-lhe na cara e a impressão é muito real", disse Daniel.

Os dois médicos já tinham pensado na possibilidade de utilizar esta nova tecnologia nas ecografias e pretendem incluir esta prática nos exames diários.