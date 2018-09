Vídeo mostra tensão entre Mourinho e Pogba

Depois da eliminação da Taça da Liga frente ao Derby Count, José Mourinho e Pogba surgem num vídeo numa conversa, aparentemente, menos simpática.

Recorde-se que José Mourinho retirou a braçadeira de vice-capitão ao internacional francês, o que não deve ter agradado a Pogba. "Tomei a decisão de Pogba deixar de ser o vice-capitão. Não existe qualquer problema. Fui eu até quem tomou a decisão de lhe dar a braçadeira. Como treinador, posso tomar estas decisões. Não houve discussões, nem há problemas, simplesmente uma decisão que eu não tenho que explicar", disse o técnico português.

