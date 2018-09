Discurso de Trump na ONU provoca gargalhadas dos líderes mundiais | Vídeo

O Presidente dos Estados Unidos discursou, esta terça-feira, nas Nações Unidas, mas a reação dos líderes mundiais não foi a que Donald Trump esperava.

A intervenção de Trump na Assembleia Geral da ONU começou logo mal, pois chegou atrasado cerca de meia-hora. Mas o pior estava para vir. As palavras do Presidente pareciam deitar abaixo tudo aquilo que a ONU defende.

O Guardian escreveu que Trump rejeitou a ‘ideologia do globalismo’ no templo do globalismo, como bom apóstolo da chamada ‘doutrina do patriotismo’.

O Presidente gosta de se gabar e isso é de conhecimento público e o seu discurso não fugiu à regra. "Em menos de dois anos a minha administração já conseguiu mais que qualquer administração na história do país", afirmou.

O que o líder dos EUA não estava à espera foi da reação dos seus pares. Alguns líderes mundiais não foram capazes de conter o riso e as gargalhadas foram bem audíveis. Trump, mais habituado a discursar para fãs, ficou em choque. “Não estava à espera dessa reação, mas tudo bem", disse.

Em vez de referir os acordos e os consensos que foram conseguidos pela ONU, como a maioria dos outros líderes fez, o Presidente preferiu dizer que o seu país é o que mais presta ajuda a nível mundial, mas queixou-se que poucos são os que ajudam os EUA.

“Daqui para a frente, só daremos ajuda internacional àqueles que nos respeitarem e que forem nossos amigos”, disse, antes de enumerar os ‘amigos’, uma lista invulgar que espelha mais as suas relações atuais do que os tradicionais aliados dos norte-americanos.

Trump garantiu que as gargalhadas não o tinham ‘beliscado’ e que “estava tudo bem”, mas conhecendo-se a personalidade é fácil imaginar que não está “tudo bem” de todo. Aliás o Presidente é pouco dado ao humor que o tem a ele como protagonista.